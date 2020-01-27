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Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 27 января

понедельник, 27 января 2020, 08:24
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Фото: glavred.info

В понедельник, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна по отношению к доллару укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Нацбанка.

Курс гривны к доллару США укрепился на 19 копеек - с 24,52 грн за доллар до 24,33 грн. Гривна к евро укрепилась на 35 копеек - до 26,85 грн. Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,96 грн за 10 руб до 3,94 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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