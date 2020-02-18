Курс доллара "застыл": данные от Нацбанка на 18 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к иностранным валютам на вторник, 18 февраля.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 24,45 грн., евро - 26,49 грн. Курс гривны к российскому рублю - 3,85 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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