RU  UA

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Валютный рынок

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

10:04
От удара вылетели на тротуар: в Польше пьяный украинец разбил 8 авто, фото
09:43
Нужно торговать наркотиками: Гончарук внезапно поделился "идеей", как разбогатеть
09:34
Россиянка обнаружила жуткую находку в еде в роддоме,фото
09:30
Под Кропивницким трагически погиб украинский волонтер, фото
09:24
Пою за всех военных: офицер ВСУ талантливо выступил на шоу Голос країни Lime
09:21
На улицах мало людей, но много "копов": что сейчас происходит в Новых Санжарах, видео
08:35
Ветер валит деревья, на дорогах - опасно: на Украину обрушилась мощная непогода, фото и видео
08:22
Готовим блины на Масленицу с оригинальной начинкой: 3 простых рецепта к празднику Lime
07:58
В Киеве посреди ночи прогремел мощный взрыв: первые подробности и кадры с места
07:47
В Италии началась дикая паника из-за коронавируса, число жертв растет: фото и видео
07:29
Отправляют на смерть почти детей: опубликовано фото паспорта убитого на Донбассе боевика ДНР
07:24
Поздравления с Масленицей 2020 в прикольных смс и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 24 февраля

понедельник, 24 февраля 2020, 08:53
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В понедельник, 24 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на три копейки - с 24,48 грн за доллар до 24,45 грн. Евро стоит 26,41 грн. Курс гривны к российскому рублю также укрепился - до 3,78 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

Читайте также материал "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем

"Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

Прогресси­рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году

Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: