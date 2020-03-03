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Гривна продолжает падение: курс валют на 3 марта

вторник, 03 марта 2020, 08:59
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Фото: Facebook

Во вторник, 3 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает падение.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился на 22 копейки: с 24,59 грн за доллар до 24,81 грн. Гривна к евро подешевела на 63 копейки - до 27,61 грн за евро. Курс гривны к российскому рублю также опустился - до 3,69 грн за 10 рублей.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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