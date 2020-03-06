Гривна усилилась перед выходными: курс валют в НБУ и других банках

По состоянию на пятницу, 6 марта, гривна после резкого падения заметно укрепилась относительно доллара, а вот курс евро пока стабилен.

Национальный банк Украины установил следующий курс гривны к иностранным валютам:

за американский доллар придется заплатить 24 гривны 74 копейки.

за евро нужно будет отдать 27 гривен 69 копеек.

В целом, в течение недели доллар сначала подорожал на 44 копейки, а потом стал дешевле на 29. С начала года доллар стал дороже более чем на 1 гривну.

Такой курс валют на пятницу установили другие банки в Украине:

Напомним, что в марте курс доллара в Украине будет вплотную зависеть от действий НБУ, и будет колебаться в пределах 24-25 гривен.