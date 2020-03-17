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Гривна продолжает лететь в пропасть: что происходит в обменниках Киева, фото

вторник, 17 марта 2020, 20:34
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Вечером во вторник, 17 марта, в обменниках Киева курс валют особо не поменялся - гривна продолжила свое падение как и утром.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как свидетельствует снимок, в обменниках столицы американский доллар покупают уже по 28,00 гривен, а продают по 28,50 гривны.

А евро покупают по 30,00 гривны, продают по 31,00 гривны.

Для сравнения, на прошлой неделе, 11 марта, доллар покупали за 26,20 гривен, а продавали по 27,40 гривны. Европейскую валюту покупали по 29,30 гривны, продавали по 30,70 гривны.

Добавим, что в Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится. Курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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