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Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 2 апреля

четверг, 02 апреля 2020, 08:42
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Фото: НБУ

В четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар дорожает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 12 копеек - до 27,75 грн за доллар. Курс гривны к евро упал на шесть копеек: с 30,26 грн за евро до 30,32. 10 руб. стоят 3,51 грн.

Стоит отметить, что ранее в НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель. Ожидается, что доллар может подешеветь до отметки 27,6 грн, но чем выше будет спрос, тем дороже будет валюта.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины обновили макроэкономические прогнозы на 2020 год после разработки изменений в государственный бюджет из-за эпидемии коронавируса.

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