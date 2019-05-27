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​Госдолг Украины за месяц вырос на огромную сумму: Минфин раскрыл цифры

понедельник, 27 мая 2019, 15:29

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долларов.

Об этом сообщается в докладе Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение апреля 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов.

По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы долга) или 50,24 млрд долларов, внутренний долг - 787,49 млрд грн (37,06%) или 29,58 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 845,55 млрд грн (86,86% от общей суммы долга) или 69,33 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 279,26 млрд грн (13,14%) или 10,49 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в марте государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% - до $78,78 млрд.

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