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​Россия обжаловала в суде победу "Укрнафты" на крупную сумму

среда, 05 июня 2019, 10:47
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Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам ряда украинских нефтяных компаний, которыми РФ обязали выплатить компенсацию за оккупацию Крыма, что привела к потере оборудования и месторождений.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции России, передает "Европейская правда".

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и др. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - сказали в ведомстве.

В Москве считают иски неправомерными, поскольку они якобы "противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и другим нормам и принципам международного права".

В министерстве также утверждают, что оккупированный полуостров якобы является "суверенной территорией РФ", а инвестиции истцов "были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захвата и незаконную приватизацию".

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Арбитражный суд ООН обязал Россию возместить украинской государственной компании "Укрнафта" $44,4 млн убытков от экспроприации имущества компании на территории временно оккупированного Крыма.

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