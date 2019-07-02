​Стало известно о серьезной угрозе для нового рынка электроэнергии

Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, решение принято для обеспечения административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (который входит в группу Приват.

Как отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева "приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка".

"Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по зеленым тарифам, а также оплаты вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит делает невозможным функционирование новой модели рынка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", европейское СМИ заявило про рейдерскую атаку Коломойского на украинский энергорынок.