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США заговорили о санкциях против Турции из-за военного контракта с Россией

среда, 19 июня 2019, 12:28
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Администрация президента США рассматривает введение санкций в отношении Турции из-за закупки российской системы ПРО С-400.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США рассматривают три пакета санкций в отношении Турции, которые, как считается, окажут серьезное влияние на экономику страны. Наиболее активно рассматривается возможность введения санкций против нескольких компаний в оборонном секторе Турции, предусмотренных законом CAATSA. Этот пакет нацелен на компании, ведущие бизнес с Россией.

По данным источников издания, США санкции могут ввести уже в июле, как только Турция начнет получать компоненты системы С-400. Соединенные Штаты говорят, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35, поэтому Турция может быть исключена из этой программы.

Во вторник, 18 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна очень скоро получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией.

Глава турецкой дипломатии сказал, что Анкара не примет требований США по ЗРК С-400.

Как сообщал "Апостроф", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.

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