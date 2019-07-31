​Журналисты рассказали, как любовница военного министра Путина стала миллиардершей: фото

Издание The Insider обнародовало расследование, посвященное тому, как стюардесса завела отношения с Сергеем Шойгу и стала миллиардершей за счет контрактов с Министерством чрезвычайных ситуаций и Министерством обороны.

После публикации статьи сайт The Insider прекратил работу из-за DDоS атаки.

Любовницу Шойгу зовут Елена Шебунова. Их связь с нынешним министром обороны началась еще в начале нулевых, когда она работала стюардессой специального назначения на борту МЧС (а Шойгу его возглавлял) и продлилась до 2017 года. Женщина родила ему двух детей: мальчика, которому сейчас уже 18 лет, и девочку.

Сразу после того, как у Шойгу с Шебуновой начался роман, она стала стремительно богатеть и приобретать себе дорогостоящие автомобили. Одна из последних покупок – Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС за 6 миллионов рублей.Судя по обнаруженным The Insider штрафам, любовница министра часто нарушает ПДД на Кутузовском проспекте по пути к своей квартире на улице Академика Павлова.

Интересное совпадение — эта квартира площадью 181 м² досталась Шебуновой от Андрея Чижика, совладельца АО "Специализированный Застройщик МКСМ", а эта компания является подрядчиком МЧС. Кроме того, в собственности у Шебуновой находится огромное поместье в элитном подмосковном поселке Жуковка. Его цена – 1,5 миллиардов рублей. По соседству от нее проживают дружественные президенту Путину олигархи Ротенберги.

Также Шебунова владеет дорогим рестораном. Кроме того, Шебунова стала владелицей дорогого ресторана (не зря же она отвечала за питание!) на Минской улице.

Расследователи установили, что астрономические суммы Шебунова заработала на контрактах, заключенных со структурами МЧС и Минобороны. Речь идет о миллиардах рублей. К примеру, ее фирма получила 3 миллиарда рублей на поставке отделочных материалов для возведения военных городков.

Также иные компании, связанные с Шебуновой, с завидной регулярностью получают бюджетные деньги. Например, ООО «Лифтовые инновации» заключила контракт с столичным Центром управления городским имуществом на сумму 60 миллионов рублей.

В совокупности за то время, пока у Шебуновой был роман с Шойгу, связанные с ней компании заработали на сделках с ведомствами как минимум 6,5 миллиардов рублей. Таким образом, любимая женщина Шойгу побила рекорд любовницы Сердюкова: ущерб от действия Васильевой оценивался «лишь» в 3 млрд.

Как сообщал "Апостроф", журналисты российского издания "The Bell" разоблачили схему контроля ФСБ России коммерческих банков, работающих в стране.