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​В НБУ рассказали о геополитических рисках для Украины: опубликован отчет

понедельник, 02 сентября 2019, 17:25
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Геополитические риски для Украины в последние несколько месяцев снизились, что подтверждает Индекс геополитических рисков (GPR).

Об этом говорится в Отчете о введении мер защиты Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, значение индекса в июле 2019 года практически достигло уровня, который был зафиксирован в середине 2013 года.

Агрегированный мировой индекс в июле также существенно снизился, что связано с ситуативным уменьшением напряжения в текущих геополитических конфликтах и попытках ввести новые протекционистские меры, подчеркнули в НБУ.

"В то же время валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины", - говорится в обзоре НБУ.

Индекс геополитических рисков (GPR) оценивает агрегированный уровень геополитических рисков в мире путем подсчета в ведущих мировых и региональных изданиях количества слов, которые указывают на геополитическое напряжение. Его сконструировали Дарио Кальдара (Dario Caldara) и Маттео Яковелло (Matteo Iacoviello).

Отдельно рассчитывают индексы для развивающихся рынков, в частности Украины. Индекс широко используют международные эксперты, в частности МВФ.

Как сообщал "Апостроф", названы сроки отмены моратория на землю.

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