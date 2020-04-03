RU  UA

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Макроэкономика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

19:29
Приехал с женой и шестью детьми: в Украине от коронавируса умер первый иностранец
19:22
Карантин, Пасха и рынок земли: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера 3 апреля
19:09
Блогеры отыскали самого злого в мире кота, но в жизни он - тот еще душка Lime
18:35
Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят
18:26
Заморозки могут уничтожить урожай: в Украине дали тревожный прогноз
18:26
Умер знаменитый соул-певец и трехкратный лауреат "Грэмми" Билл Уизерс Lime
18:22
УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины
18:04
Скандальный 89-летний миллиардер в четвертый раз станет отцом: его старшей дочери - 65 Lime
17:58
Массовый эксперимент: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине
17:57
Новые нормы карантина: в каких случаях пенсионерам можно выходить из дома
17:44
Украинская версия хита "Ведьмаку заплатите..." получила новое звучание и абсолютное одобрение фанов Lime
17:17
Украинская KAZKA и швейцарцы Kadebostany выпустили головокружительный клип Lime
Все новости

Сколько денег получит Украина от МВФ: названа цифра

пятница, 03 апреля 2020, 18:43
переглянути новину українською

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда 5 млрд долларов в рамках новой кредитной программы.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такой объем средств от внешнего кредитора украинское правительство рассчитывает получить до конца текущего года. Соответствующие планы уже закреплены в планах Кабмина по доходам и дефициту госбюджет-2020.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он.

Он уточнил, что кредитная программа будет выделена Украине для покрытия дефицита государственного бюджета.

По словам министра, чтобы получить кредит финансирования EFF от фонда необходимо согласовать меморандум и принять в парламенте новый пакет законов, обязательства по которому Украина на себя взяла – речь идет о банках и изменениях в госбюджет-2020.

"Если пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – добавил Сергей Марченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что новый транш от Международного валютного фонда в размере 4 млрд долларов Украина может получить после того, как Рада проголосует за закон о реформе банковской системы.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Романтизм Кабмина и жестокая реальность: какие цены ждут украинцев в ближайшие годы

Этот смутный объект желания: что власти Украины хотят увидеть в бюджете-2020

По пути Сингапура: сможет ли Зеленский выиграть бой с "тенью"

Украина погрязла в долгах: чем это грозит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: