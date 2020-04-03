Сколько денег получит Украина от МВФ: названа цифра

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда 5 млрд долларов в рамках новой кредитной программы.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такой объем средств от внешнего кредитора украинское правительство рассчитывает получить до конца текущего года. Соответствующие планы уже закреплены в планах Кабмина по доходам и дефициту госбюджет-2020.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он.

Он уточнил, что кредитная программа будет выделена Украине для покрытия дефицита государственного бюджета.

По словам министра, чтобы получить кредит финансирования EFF от фонда необходимо согласовать меморандум и принять в парламенте новый пакет законов, обязательства по которому Украина на себя взяла – речь идет о банках и изменениях в госбюджет-2020.

"Если пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – добавил Сергей Марченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что новый транш от Международного валютного фонда в размере 4 млрд долларов Украина может получить после того, как Рада проголосует за закон о реформе банковской системы.