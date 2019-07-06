Это только начало: сеть взбудоражила новость о прибытии в Украину партии нефти из США

В субботу, 6 июля, впервые в истории Украины в Одессу доставили партию нефти из США.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

Отмечают, что в 07:20 на причал №2Н Одесского порта прибыл танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, и доставил из США 75 тысяч тонн нефти. Партия нефти была закуплена ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Начальник Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

"Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой крупный универсальный терминал, пропускной способностью до 25 миллионов тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - подчеркнул Ткачук.

Также в администрации Одесского морского порта заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе 2019 года.

В соцсетях с восторгом отреагировали на данную новость.

Как сообщал "Апостроф", 4 июля возле Гибралтара задержали иранский нефтетанкер Grace 1, на борту которого были украинцы.