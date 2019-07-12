​Появились первые официальные фото смартфона Samsung Galaxy Note10

В сети появились первые официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note10 от компании Samsung.

Об этом сообщает MySmartPrice.

Базовая модель Samsung Galaxy Note10 показана в двух вариантам цветового оформления: традиционном черном и градиентном сине-фиолетовом.

По фотографиям видно, что в смартфоне не будет классического 3,5-мм разъема для наушников, который заменили на новый стандарт индустрии - порт USB-C. Также подтвердилось наличие тройного модуля камер и многофункционального стилуса S-Pen.

В документах комиссии указано, что эта конкретная модель не поддерживает новое мобильное покрытие 5G.

Следуя предыдущим утечкам, Galaxy Note 10 получит изогнутый по бокам 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Телефон должны укомплектовать до 12 ГБ ОЗУ и процессорами Snapdragon 855 или Exynos 9825 SoC, в зависимости от рынка. Ориентировочная стоимость смартфона — $1100-$1200.

Презентация гаджета состоится седьмого августа 2019-го в Нью-Йорке.

Как сообщал "Апостроф", стали известны цены на новейший смартфон Samsung Galaxy.