​Госстат заявил о падении промышленного производства в августе: названы цифры

Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, и на 1,4% – по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в августе составил 1,6% и 0,5% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в перерабатывающей промышленности в августе 2019 года к августу 2018 года спад производства составил 4,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 2%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7%.

В целом по итогам восьми месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0,1% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 2,6%, перерабатывающей – спад на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 1,4%.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата, промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года после падения на 2,3% в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

В целом по итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составлял 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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