​В Украине облегчат жизнь новорожденным и их родителям: что и когда изменится

Власти Украины с 1 января 2020 года намерены реализовать проект "еМалятко", который предусматривает получение гражданами комплекса услуг, связанных с рождением ребенка, по упрощенной процедуре.
Об этом сообщается на сайте президента.
Так, указом Президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услуг" предусмотрена реализация трех комплексных электронных проектов, а именно:
- "еМалятко" - возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одной электронной заявлением сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества документов, требуемых - с 37 до одного.
- ID 14 - одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более 6 млн документов в год.
- Место регистрации ребенка - возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более чем 3 млн документов в год.
В рамках проекта "еМалятко" по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрации места проживания родившегося ребенка;
- назначение помощи при рождении ребенка;
- регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
- регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение помощи многодетным семьям.
Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услуг" для упорядочения работы госреестров и услуг онлайн.