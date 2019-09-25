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​В Украине заработал новый закон о поддержке кино: что изменилось

среда, 25 сентября 2019, 19:19
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Законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии" в среду, 25 сентября, вступил в силу.

Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 сентября.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которыми обеспечивается стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и изменяются подходы к госфинансированию кинематографии. Также законом предусмотрено создание соответствующих механизмов для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, вчера проект закона был опубликован в издании "Голос Украины".

"Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в Законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирование вопроса финансовой поддержки государством воплощения проектов в сфере кинематографии. Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии. Реализация норм Закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу", – говорится в сообщении.

Издание "Детектор медиа" при этом пишет, что "принятие изменений в Бюджетный кодекс относительно государственной поддержки кино было необходимым условием для того, чтобы заработал закон "О государственной поддержке кинематографии", который был принят еще в 2017 году. Также необходимо было внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, которые были приняты в ноябре 2017 года".

Аналогичный законопроект уже был подан в Верховную Раду в октябре 2015 года народными депутатами Еленой Кондратюк, Ольгой Черваковой, Игорем Грынивом, Ириной Подоляк, Александром Абдуллиным и Олегом Медуницей. Он был принят в первом чтении в марте 2016 года, но до второго чтения он так и не дошел.

По словам бывшего главы Комитета по вопросам культуры и духовности, нынешнего члена Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николая Княжицкого, законопроект от депутатов "Слуги народа" является идентичным представленному в 2016 году.

Как сообщал "Апостроф", в издании "Голос Украины" опубликовали законопроект №1047, который предусматривает штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.

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