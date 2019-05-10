RU   UA   EN  

пятница, 10 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Экономика

Выборы президента 2019

Новости

10 мая

13:03
Захват моряков на Азове: люди Путина лгут на заседании международного трибунала
12:55
Стало известно о последствиях жесткой аварии Макса Барских в США
12:44
Что ждет Апаршина при Зеленском: в сети дали интересный прогноз
12:30
В Киеве погибли украинские военные, влетев в грузовик: фото и видео
12:26
Назревает скандал из-за переименования проспекта в Харькове: заявление Вятровича и Кернеса
12:21
"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил крупную сумму на улучшение инфраструктуры в ряде областей
12:20
​Когда Украина получит новый транш МВФ: названы сроки и условия
12:12
Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций
12:05
Украинцам нужно прекратить споры и вместе строить великую страну, как это делали наши деды - Рабинович
11:55
Стало известно о внезапной смерти бойца ВСУ: названа фамилия
11:53
Ностальгия по империи: появился яркий видеорепортаж про "Бессмертный полк" в Киеве
11:50
Жуткий трейлер второй части хоррора "Оно" бьет рекорды в YouTube
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украина добилась крупного успеха в деле о миллионах Януковича

пятница, 10 мая 2019, 11:29
переглянути новину українською

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу государства Украина из кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Светлана Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривен и 1010 072,39 долларов США.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Европейский Союз исключил из антироссийского санкционного списка девять человек, входивших в окружение экс-президента Украины Виктора Януковича, из-за недостаточности доказательств их причастности к событиям в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Четыре миссии налогового кодекса

Ищем виновных: налоговый долг в Украине достиг рекордных 59 млрд гривен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: