​Украина добилась крупного успеха в деле о миллионах Януковича

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу государства Украина из кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Светлана Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривен и 1010 072,39 долларов США.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Европейский Союз исключил из антироссийского санкционного списка девять человек, входивших в окружение экс-президента Украины Виктора Януковича, из-за недостаточности доказательств их причастности к событиям в Украине.