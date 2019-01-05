Тимошенко отреагировала на подписание в Стамбуле томоса для Украины

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины - выдающееся и светлое событие нашей национальной истории.

Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины", - констатировала политик.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что в своем обращении Вселенский патриарх отметил, что украинский народ "ждал этого благословенного дня целых семь веков". И наконец в это Рождество томос официально вручат нашем митрополиту Епифанию, подчеркнула лидер партии.

"Пусть помогает всем нам Господь на нашем пути. С верой в Украину, с верой в лучшее будущее! Вперед, Украина!" - подытожила Тимошенко.