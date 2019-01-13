РУС. | УКР.

воскресенье, 13 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 января

21:04
Не Киев: назван самый комфортный город Украины
20:47
"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию, выиграв битву тура в чемпионате Англии
20:35
ОРДЛО ждут перемены: раскрыты планы Кремля в отношении Донбасса
20:02
Экс-глава СБУ собрался идти в президенты: в сети нашли скрытый подтекст
19:31
Оккупированный Донбасс под ударом: в Украине заявили об угрозе "химатаки"
19:05
Ситуация в ООС: боевики устроили ряд провокаций
18:40
В Австрии лавина накрыла группу лыжников: есть погибшие
18:16
На границе с Россией поймали беглеца-нелегала с обморожением: детали
17:57
Маланка 2019: как в центре Киева водили "козу" и пели щедривки
17:22
Пожар в Калуше: стало известно о последствиях для населения
17:22
Украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира
17:01
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужской эстафеты в Оберхофе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-глава СБУ собрался идти в президенты: в сети нашли скрытый подтекст

воскресенье, 13 января 2019, 20:02

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах-2019.

Об этом он сообщил 13 января на своей странице в Facebook.

"Решение принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал он.

В то же время в сети Смешко назвали "техническим кандидатом" Владимира Зеленского, чтобы отобрать часть голосов у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Напомним, Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года, на должность был назначен тогдашним президентом Леонидом Кучмой.

Также Смешко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, был председателем Комитета по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при президенте Украины.

В 1992 - 1995 гг. являлся военным атташе по вопросам обороны Украины в США.

В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником.

Как сообщал "Апостроф", ранее одного из кандидатов в президенты вызвали на допрос в СБУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник

У цивилизованного мира есть два способа остановить путинскую Россию - Андрей Клименко

Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк

Двойные выборы и церковные дрязги: политический прогноз на 2019 год

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: