Экс-глава СБУ собрался идти в президенты: в сети нашли скрытый подтекст

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах-2019.

Об этом он сообщил 13 января на своей странице в Facebook.

"Решение принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал он.

В то же время в сети Смешко назвали "техническим кандидатом" Владимира Зеленского, чтобы отобрать часть голосов у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Напомним, Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года, на должность был назначен тогдашним президентом Леонидом Кучмой.

Также Смешко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, был председателем Комитета по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при президенте Украины.

В 1992 - 1995 гг. являлся военным атташе по вопросам обороны Украины в США.

В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником.

Как сообщал "Апостроф", ранее одного из кандидатов в президенты вызвали на допрос в СБУ.