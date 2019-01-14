У нас Старый Новый год: Верховная Рада из-за праздника отменила заседание

В понедельник, 14 января, парламент отменил заседание Согласительного совета фракций Верховной Рады из-за празднования Старого Нового года.

Об этом сообщает украинский писатель Константин Матвиенко на своей странице в Facebook.

"Аргументация - жалкая. Мол у нас Старый Новый год. Это непристойно со стороны Парубия в отношении общества. Страна работает - парламент празднует", - написал он.

Также писатель указал единственную причину, по его мнению, которая может отменить заседание.

"Единственной политической причиной не проводить заседание Согласительного совета есть стремление власти не дать слово Юлии Тимошенко, которое бы прозвучало в прямом эфире канала "Рада" и других СМИ", - заявил Матвиенко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, авторы которого вспомнили главные публичные драки народных депутатов Украины в 2018 году.