Стали известны интересные подробности про человека Медведчука, ездившего к боевикам ДНР-ЛНР

Представитель украинского политика, лидера ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука Дмитрий Перлин, который недавно посетил оккупированный Донецк, также связан с людьми экс-владельца NewsOne, нардепа Евгения Мураева.

Об этом сказано в материале "Апострофа" Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс.

В 2015 году Перлин, представляя общественную организацию "Всеукраинская комиссия по правам человека", возглавляемую так называемым правозащитником, а на деле, человеком экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Олегом Тарасовым, выступил на 21 министерской встрече ОБСЕ. Видео своих выступлений Перлин даже выставил на специально созданной странице в YouTube.

Также стало известно, что финансовое обеспечение на реализацию подобных деяний, как следует из документов, осуществлялось через экс-нардепа Евгения Филиндаша, ранее состоявшего в рядах Социалистической партии Украины, а ныне возглавляющего Киевскую горорганизацию партии "Наши", главой которой является бывший владелец NewsOne, нардеп Евгений Мураев.

Сейчас Филиндаш является частым гостем канала "112-Украина", который с недавних пор принадлежит нардепу от Оппоблока Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.

Сам Перлин позиционирует себя как основатель Московской школы политического консалтинга. Отвечая на вопросы "Апострофа", он подтвердил, что действительно несколько дней был на Донбассе.

"В частности в Донецке и Луганске. Ел вкуснейшие местные сладости и общался с разными людьми. В том числе о будущем региона. Большинство жителей, естественно, интересуют вопросы прекращения боевых действий и восстановления мира. В свою очередь Виктор Медведчук последовательно выступает с мирным планом для Донбасса, который включает в себя прямые переговоры и широкую автономию. Поэтому эта тема тоже обсуждается самыми разными людьми - кто-то поддерживает, кто-то критикует. В то же время, я не вёл никаких переговоров от имени Виктора Владимировича",- сообщил он.

Также он заверил, что был на оккупированной территории не как представитель команды Медведчука.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что Перлин оказался координатором сепаратистов в Киеве.