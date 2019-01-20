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Подпольная сеть агентов уже есть: названы страны в Европе и Азии, которым грозит агрессия Кремля

воскресенье, 20 января 2019, 04:46

Под следующим ударом агрессии России могут оказаться не только Беларусь, но и другие государства бывшего СССР, в частности Средняя Азия и Казахстан.

В этом уверен советник президента Украины Владимир Горбулин, передает ZN.ua.

"В свое время Казахстан перенес свою столицу подальше от границы с Китаем, считая его соседство немного опасным. Не пришлось бы переносить столицу еще раз, - как сказал Путин, "границы России нигде не заканчиваются", - уверен он.

По его словам, Украина, Беларусь и Казахстан - это для Путина программа минимум.

"Программа максимум - это не только контроль над странами Балтии, создание зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции, но и формирование таких же зон в Германии, Франции, центральных и южных странах ЕС. Подготовка к этому идет полным ходом. И это не только подогрев протестных акций по всей Европе, но и создание военизированных формирований. Россия занята организацией подпольных вербовочных и военно-образовательных пророссийских центров на всем континенте (например, Международный центр боевой и специальной подготовки "Волк", филиалы которого работают во многих европейских странах). Развернутая пророссийская сеть является большой и серьезной", - говорит Горбулин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Горбулин назвал главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Россия, Горбулин

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