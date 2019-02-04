У Зеленского шансов нет: волонтер развенчал главную сенсацию выборов в Украине

У кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, нет шансов на победу в выборах.

Об этом "Апострофу" рассказал общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

"Думаю, что у Зеленского шансов нет, разве что случится что-то неожиданное. По креативности - очень хорошая кампания у него, по технологичности, то Зеленский - это планшет, а все остальные - это такая книга, которую ты листаешь пальцами и делаешь закладки", - отметил он.

По словам Друзенко, Зеленский единственный, кто умудряется еще и зарабатывать на президентской кампании, не только тратиться.

"В марте на широкий экран выйдет третий сезон "Слуги народа", который посмотрят миллионы украинцев; ролики Зеленского в интернете просматривают миллионы, за что YouTube доплачивает", - добавил он.

Активист подчеркнул, что поскольку в Украине пока онлайн еще не голосуют, соответственно, надо иметь людей в избирательных комиссиях, надо защитить результаты, надо построить сеть.

"Я очень сомневаюсь, что его избиратель, а это именно тот, кто сидит в гаджетах, пойдет ночи проводить в сельском клубе или городской школе и отстаивать каждый голос за Зеленского. Но это уже хорошая заявка на заход в парламент осенью с, условно говоря, партией украинских космополитов. Я думаю, что он заведет фракцию в парламент. Вопрос, будет ли это фракция Зеленского или одна из фракций Игоря Валерьевича. Впрочем, не думаю, что это сугубо проект Коломойского, думаю, что они партнеры в этой политической игре. А вот, сколько у кого акций, это уже их секрет", - заявил Друзенко.

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