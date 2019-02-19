Папа-министр пришел к президенту: Вакарчук рассказал, как стал нардепом

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук опроверг информацию о том, что его попадание в список народных депутатов было связано с влиянием отца, министра образования Ивана Вакарчука.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Журналисты передали Вакарчуку слова одного из людей, которые в 2007 году составляли список блока "Наша Украина – Народная самооборона" для выборов о том, как тот стал нардепом: "Ну, как? Просто. Папа министр сходил к другу президенту, и Славика включили".

Как отметил Вакарчук, он стал народным депутатом до того, как его отец стал министром образования.

"Мой отец был ректором Львовского университета. Если вы думаете, что какой-то ректор мог прийти к президенту и что-то сказать, то вы или не до конца понимаете, как была устроена политика, или просто выдаете желаемое за действительное. Это абсолютно не соответствует действительности", – заявил музыкант.

Вакарчук рассказал, что к нему обратилась команда, которая формировала список на выборы.

"Там было много разных людей, в частности, Вячеслав Кириленко. Для меня было важным, что я поверил, что смогу что-то изменить в стране, используя это как инструментарий. После Оранжевой революции у меня было ощущение, что, возможно, это будет правильным путем, и я смогу так быстрее и эффективнее помочь своей стране", – говорит он.

Однако, поход в нардепы для музыканта закончился неудачей.

"Я недооценил уровень, качество политической культуры в Украине на тот момент. Я был о нем лучшего мнения. Именно политическая культура Украины того времени изнутри оказалась ужасной. Если вы спросите меня, стала она лучше с тех времен? Да, стала. Стала она существенно лучше? Нет, но я вижу изменения", – резюмировал Вакарчук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Святослав Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать на выборах.