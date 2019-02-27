Появились фото и видео акции с пожаром и "кровью" у дома топ-чиновника, попавшего в скандал с техникой для ВСУ

В селе Козин Киевской области под домом Игоря Гладковского, сына отстраненного от должности первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, состоялась акция протеста после обнародования журналистского расследования, фигурантом которого и стал Гладковский-младший.

Об этом сообщается на Facebook странице "Национальный корпус".

Представители националистических организаций ( "Национальный корпус", "Национальные жены") разбросали перед воротами дома бумажки в виде денег и разлили красную краску как "символ крови".

Организаторы сначала заявили, что акция "Разворовывают оборонку Украины - отрубим руки" будет мирной, но вскоре представители националистических организаций начали применять пиротехнику, в окна здания начали швырять камни, а перед входом во двор подожгли искусственные деньги, залитые краской.

Информации о пострадавших нет. Полиция составила админпротокол о правонарушении. На момент акции никто из здания, где проходил протест, не вышел.

Как сообщал "Апостроф", фигурант расследования, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.