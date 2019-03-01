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Кукла Зе: известная писательница жестко прошлась по Зеленскому

пятница, 01 марта 2019, 13:45

Известная писательница Оксана Забужко раскритиковала кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, назвав того "виртуальным персонажем".

Свою позицию она опубликовала в Facebook.

По ее словам, Зеленский должен "впитать" весь протестный электорат и затем "передать", каким-либо "гэбэшным наперсточницким трюком "всю власть советам".

"95-й квартал" - технология "обриГА-ГАй х@хла" в 4-м поколении, паразитирует аккурат на этой нашей вытесненной травме. А Кукла Зе - виртуальный персонаж с очень важной функцией: обнулить нашу коллективную, только начатую в 2014-м "революцию достоинства" - назад к уровню 2010-го: когда в Кремле за бока брались от хохота, "выписав" в президенты "глупым х@хлам" на выбор двух своих агентов, варианта М и Ж - и пусть дерутся, оборжака же!" - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине заговорили о последствиях победы Зеленского на выборах.

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