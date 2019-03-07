​Еще один кандидат в президенты объявил, что снимается с выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Об этом Мураев сообщил во время пресс-конференции.

"Я снимаю свою кандидатуру… в пользу Александра Вилкула", - заявил он.

По словам Мураева, в ближайшее время пройдет объединительный съезд, который позволит создать "реально сильную оппозиционную силу". В свою очередь, Вилкул заявил, что в случае победы на президентских выборах он будет рекомендовать Мураева на пост премьер-министра. Кроме того, Мураев должен возглавить объединенную партию на парламентских выборах.

Согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг", проведенного в феврале 2019 года, за Евгения Мураева готовы проголосовать 2,5% избирателей, за Александра Вилкула - около 2%.

Напомним, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с грядущих выборов.

Ранее о снятии своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко объявили Андрей Садовой и Дмитрий Гнап.