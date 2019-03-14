РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

17:42
Большинство кандидатов в президенты провалили тест на популизм - "Наш край"
17:32
В ООН озвучили важную деталь по пленным украинским морякам
17:26
В Луцке разгорелся скандал из-за баннера против Порошенко: фото, видео и все подробности
17:15
Собираюсь надрать задницу: Ломаченко сделал важное заявление о своих ближайших планах
17:08
С Капитаном Марвел: вышел захватывающий трейлер новых "Мстителей"
16:59
В Днепре массовое ЧП в школе: пострадали сотни детей
16:54
Убийство сотрудника АП в Киеве: врачи назвали причину смерти
16:50
Во втором туре встретятся Зеленский и Тимошенко - опрос
16:42
Два авто вылетели на тротуар в центре Киева: появились фото и видео серьезного ДТП
16:28
Советник руководства МВД вымогал крупную взятку: фото задержания посредника в Киеве
16:16
Стало известно, зачем убили в Киеве сотрудника Администрации президента
16:15
Держим кулаки: менеджер Юлии Началовой сообщила о состоянии здоровья певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Луцке разгорелся скандал из-за баннера против Порошенко: фото, видео и все подробности

четверг, 14 марта 2019, 17:26

В Луцке на стене 16-этажки вывесили огромный баннер с обращением к президенту Украины Петру Порошенко.

Соответствующие фото опубликованы изданием "Волынские новости".

"Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы спрятать свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает", – говорилось на баннере.

Вскоре баннер был поврежден и снят промышленными альпинистами.

В то же время, правопреемники 51-ой бригады, 14 отдельная механизированная бригада опубликовала на своей странице в Facebook заявление, в котором выступили против использования имени бригады в "мерзкое политиканство".

51-я отдельная механизированная бригада просуществовала до 2014 года. Ее история за тот год - это целый ряд трагических событий, где гибли солдаты бригады (Волноваха, Саур-Могила, Иловайск).

Первые потери 51 ОМБ потерпела 22 мая, когда боевики обстреляли блокпост под Волновахой (Донецкая область).

На месте погибли 9 людей. Ответственность за это взяли на себя боевики так называемой ДНР. Генеральная прокуратура на тот момент возбудила два уголовных производства - по квалификации "террористический акт" и "служебная халатность".

В целом, общее количество погибших в столкновении между боевиками и силовиками под Волновахой составляет 17 человек.

После трагедии под Волновахой полковника Яцкива отстранили от управления 51 механизированной бригадой, практически сделав его виновным в трагедии. Однако, очевидцы рассказывают, что командир незадолго до обстрела пытался убедить высшее руководство перенести тот блок-пост. А сам комбриг попал в реанимацию, когда сопровождал тела погибших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черкассах 9 марта активисты организации "Национальный корпус" провели во время визита президента Петра Порошенко акцию с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинская армия продолжает зависеть от России: в чем главная опасность

Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий

Путин начнет новую войну в Украине только при одном условии

Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: