В Луцке разгорелся скандал из-за баннера против Порошенко: фото, видео и все подробности

В Луцке на стене 16-этажки вывесили огромный баннер с обращением к президенту Украины Петру Порошенко.

Соответствующие фото опубликованы изданием "Волынские новости".

"Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы спрятать свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает", – говорилось на баннере.

Вскоре баннер был поврежден и снят промышленными альпинистами.

В то же время, правопреемники 51-ой бригады, 14 отдельная механизированная бригада опубликовала на своей странице в Facebook заявление, в котором выступили против использования имени бригады в "мерзкое политиканство".

51-я отдельная механизированная бригада просуществовала до 2014 года. Ее история за тот год - это целый ряд трагических событий, где гибли солдаты бригады (Волноваха, Саур-Могила, Иловайск).

Первые потери 51 ОМБ потерпела 22 мая, когда боевики обстреляли блокпост под Волновахой (Донецкая область).

На месте погибли 9 людей. Ответственность за это взяли на себя боевики так называемой ДНР. Генеральная прокуратура на тот момент возбудила два уголовных производства - по квалификации "террористический акт" и "служебная халатность".

В целом, общее количество погибших в столкновении между боевиками и силовиками под Волновахой составляет 17 человек.

После трагедии под Волновахой полковника Яцкива отстранили от управления 51 механизированной бригадой, практически сделав его виновным в трагедии. Однако, очевидцы рассказывают, что командир незадолго до обстрела пытался убедить высшее руководство перенести тот блок-пост. А сам комбриг попал в реанимацию, когда сопровождал тела погибших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черкассах 9 марта активисты организации "Национальный корпус" провели во время визита президента Петра Порошенко акцию с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.