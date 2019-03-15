Стало известно, кто выполняет работу главного разведчика Украины

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Андрей Алексеенко будет координировать работу ведомства до назначения нового руководителя или исполняющего обязанности председателя.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Астахов.

"Служба внешней разведки работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель председателя Службы Алексеенко Андрей Викторович", - прокомментировал ситуацию спикер.

По его словам, новый глава СВР или лицо, которое будет выполнять обязанности председателя, может быть назначено только по указу главы государства.

Алексеенко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки 27 ноября 2017 года указом Петра Порошенко.

Напомним, что 13 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении фигуранта скандального расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.