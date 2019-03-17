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Виселицы и концлагеря: в сети подняли на смех "план Киева" по возвращению Донбасса

воскресенье, 17 марта 2019, 14:58

В сети высмеяли новости сепаратистских СМИ о том, что "Украина готовит для возвращения Донбасса виселицы и концлагеря".

На сообщение обратил внимание в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Только что позвонил друзьям и они подтвердили эту информацию. Говорят два лагеря построили в горах на Закарпатье а виселицы будут стоять напротив памятника Степану Бандере. Так и живем, а вы выборы-выборы..." - написал он.

СМИ боевиков опубликовали комментарий "ученого" из ЛНР Юлия Федоровского, который заявил, что украинская власть жаждет "убить всех дончан".

"Ни один из украинских политиков не предложил никакой реальной программы возвращения Донбасса. Они на это неспособны. Ибо весь "плюрализм мнений" в современной нацистской Украине - это различные оттенки коричневого. Дискуссии о том, что делать с дончанами: повесить или утопить. Или все-таки милостиво сжалиться и загнать в лагеря, лишив всех прав", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кремль ТВ выдали новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе.

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