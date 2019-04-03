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На "Олимпийском" рассказали о готовности к дебатам между Зеленским и Порошенко

среда, 03 апреля 2019, 21:25

В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба спортивного комплекса в Facebook.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе", - отмечается в сообщении.

В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Также в госпредприятии добавили, что НСК "Олимпийский" "является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины".

Напомним, как ранее сообщалось, кандидат в президенты Владимир Зеленский записал видео-обращение к Петру Порошенко, где согласился на дебаты между ними, однако выдвинул ряд условий, среди которых и проведение дебатов именно на НСК "Олимпийский".

Также об этом читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

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