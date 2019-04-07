​Что ждет Порошенко после фиаско во втором туре: озвучен печальный прогноз

Петр Порошенко за годы правления слишком сильно всех против себя настроил, поэтому в случае его проигрыша в президентской гонке его "союзники" переметнутся на другую сторону баррикады.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Судьба нынешнего президента в случае проигрыша остается достаточно туманной, считает эксперт.

"Мы понимаем, что коррупционные скандалы, которые бесконечно вскрывались в течение его президентства, будут продолжаться. Он, конечно, будет стремиться в парламент, чтобы вновь получить иммунитет, но его фракция БПП будет сыпаться. Да она и так уже сыпется. Оттуда уходят еврооптимисты, уйдет и "Удар". Кличко не захочет быть рядом с потерявшим власть Порошенко. Вообще, там многие не захотят быть рядом с ним", - убежден Гайдай.

По его словам, никто не захочет союзничать с "токсичним" кандидатом и Порошенко уже не удастся ни с кем договорится до второго тура.

"Он слишком сильно всех против себя настроил. Союзы с его техническими кандидатами будут выглядеть смешно, а политики, которые хотят реального будущего, вряд ли поддержат президента, понимая, что идти в союз с токсичным кандидатом не стоит. Поэтому я не особо верю в союзы с президентом. А вот в союз к Владимиру Зеленскому будут стремиться многие. Но, я думаю, он особо в них не нуждается", - подытожил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента.