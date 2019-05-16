В Украине взялись за одиозного экс-регионала, призывавшего убивать бойцов ВСУ: документ

На бывшего народного депутата Владимира Струка, которого обвиняют в открытой поддержке боевиков так называемой ЛНР, подали в СБУ заявление о совершении криминального преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и журналист Денис Казанский.

По его словам, Струк, несмотря на поддержку боевиков и встречи с их лидерами, собирается вновь баллотироваться в Верховную Раду по округу в Луганской области.

"Честно говоря, даже на фоне остальных отмазавшихся мэров-сепаратистов, случай Струка выглядит дико... А так как Герой Украины Василий Грицак не увидел в действиях Струка ничего страшного и не посчитал нужным привлекать его к ответственности, пришлось взяться за дело лично", – пишет Казанский.

Журналист отметил, что делом будет заниматься адвокат Маси Найем вместе с юридической компанией "Миллер".

"Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", – заключает Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Екатеринбурге задержали бывшего командующего войск противовоздушной обороны ЛНР Владимира Муратова.