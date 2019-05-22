Выборы в Раду по-новому: стало известно, поддержат ли нардепы предложения Зеленского

Многие народные депутаты готовы поддержать предложение президента Украины Владимира Зеленского принять новый избирательный кодекс, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах в Раду.

В комментарии "Апострофу" представители фракций Верховной Рады рассказали о своем видении ситуации.

"Это (изменение избирательной системы, проходного барьера и введение императивного мандата, - "Апостроф") всегда были наши предложения. Мы всегда боролись за то, чтобы парламент разрушил абсолютно олигархическую и феодальную "мажоритарку". Снижение процентного барьера приведет к тому, что больше политических сил сможет зайти в парламент. Предложение Зеленского в парламент является очень качественным. Если Рада не выполнит свои обещания, президент все равно ее распустит. Мы поддерживаем идею императивного мандата. Но, как оказалось, есть дискуссии по этому поводу. Олигархату выгодно иметь зависимых тушек", - прокомментировал позицию фракции "Самопомич" ее глава Олег Березюк.

В "Радикальной партии" также заверили, что будут поддерживать инициативы президента по данному вопросу.

"Относительно проходного барьера еще идут во фракции консультации. Я лично за увеличение проходного барьера. Мы всегда говорили, что нужна пропорциональная система с открытыми списками. Предлагаются закрытые. Но давайте посмотрим, что будет окончательно предложено. И мы всегда были за императивный мандат", - рассказал "Апострофу" нардеп Игорь Мосийчук.

А вот представитель депутатской группы "Видродження" Антон Яценко выступил против таких инициатив. Интересно, что его группа состоит из народных избранников, которых выбирали на мажоритарных округах.

"Мы не будем за это голосовать. Мы считаем, что данное предложение фактически нивелирует демократию. Через закрытые списки могут попасть какие-то водители, охранники, массажисты. Мы считаем, что самая правильная система - это мажоритарная. Мы уверены, что нужно наоборот голосовать за 100-процентную "мажоритарку", а не за то, что сейчас пытаются протянуть ряд обанкротившихся политических сил, которые пытаются снизить проходной барьер. Я считаю, что это преступление против демократии - и Украина откатится на 15-20 лет назад. И опять мы будем иметь не парламент, а акционерное общество: у кого сколько депутатов, тот и решает", - рассказал он.

В "Блоке Петра Порошенко" также раскритиковали предложенные "пожарные изменения".

"Инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему – закрытость партийных списков. Какой бы не была система – смешанной, мажоритарной или пропорциональной – списки должны быть открытыми. Это и есть реформа. Все остальное – имитация или чистой воды политическая конъюнктура", - говорится в заявлении это политической силы.

Что касается "Батькивщини", то во фракции ждут окончательный вариант от Зеленского, после чего начнут обсуждения.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Преступление против демократии или удар по феодалам: что предлагает Зеленский Верховной Раде