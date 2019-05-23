Пророссийская партия в ЕС призвала к расстрелам, используя кадры из "Слуги народа": видео

Пророссийская болгарский партия "Вазраждане" ("Возрождение") за несколько дней до выборов в Европарламент распространила в Facebook кадры из украинского сериала "Слуга народа", где тогда актер, а сейчас президент Украины Владимир Зеленский, расстреливает депутатов парламента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в соцсети партия загрузила видео продолжительностью 10 секунд, а в конце сделала надпись: "Возрождение" - только мы можем".

Как прокомментировал такой пост журналистам "Радио Свобода" председатель партии "Вазраждане" Костадин Костадинов, видео "нацелено на такие медиа, как ваше".

"С помощью этого видео мы говорим, что в Болгарии являются средства массовой информации, подобные Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которые работают на уничтожение болгарского государства", - заявил Костадинов.

На видеозапись возникли жалобы, поскольку украинский сериал в Болгарии никогда не транслировался, и кадры расстрела парламента поразили многих зрителей.

В то же время Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что не может ничего сделать, так как агитационные кампании в Facebook не регулируются законодательно. Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что призыв к насилию нарушает Уголовный кодекс Болгарии.

Отмечают, что "Вазраждане" ("Возрождение") - это откровенно пророссийская партия, призывающая Болгарию выйти из Европейского союза и НАТО.

Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.

Как сообщал "Апостроф", в сети назрел скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые считают плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.