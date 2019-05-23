RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 мая

14:53
"Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной
14:46
Готовимся! Объявились первые звездные гости свадьбы Потапа и Насти Каменских
14:44
Переговоры с боевиками ДНР-ЛНР: командование ВСУ дало пояснение скандальному приказу
14:34
Скандал с референдумом: появились детали встречи Зеленского с ветеранами и вдовами бойцов
14:27
Чехия - Германия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
14:21
"Народный фронт" призвал депутатов Рады защитить Конституцию
14:13
​Инвесторы Украины отреагировали на кадровые решения Зеленского
14:10
Эмоциональное обращение украинки к Зеленскому взорвало соцсети: видео
14:10
Знаменитая модель с редкой болезнью кожи впечатлила образом на красной дорожке в Каннах
14:06
Пророссийская партия в ЕС призвала к расстрелам, используя кадры из "Слуги народа": видео
14:01
Медведчук освободил сотни военнопленных без содействия власти – Рабинович
13:56
Бойфренду экс-невесты Кличко грозит тюремный срок за ее избиение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пророссийская партия в ЕС призвала к расстрелам, используя кадры из "Слуги народа": видео

четверг, 23 мая 2019, 14:06
переглянути новину українською

Пророссийская болгарский партия "Вазраждане" ("Возрождение") за несколько дней до выборов в Европарламент распространила в Facebook кадры из украинского сериала "Слуга народа", где тогда актер, а сейчас президент Украины Владимир Зеленский, расстреливает депутатов парламента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в соцсети партия загрузила видео продолжительностью 10 секунд, а в конце сделала надпись: "Возрождение" - только мы можем".

Как прокомментировал такой пост журналистам "Радио Свобода" председатель партии "Вазраждане" Костадин Костадинов, видео "нацелено на такие медиа, как ваше".

"С помощью этого видео мы говорим, что в Болгарии являются средства массовой информации, подобные Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которые работают на уничтожение болгарского государства", - заявил Костадинов.

На видеозапись возникли жалобы, поскольку украинский сериал в Болгарии никогда не транслировался, и кадры расстрела парламента поразили многих зрителей.

В то же время Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что не может ничего сделать, так как агитационные кампании в Facebook не регулируются законодательно. Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что призыв к насилию нарушает Уголовный кодекс Болгарии.

Отмечают, что "Вазраждане" ("Возрождение") - это откровенно пророссийская партия, призывающая Болгарию выйти из Европейского союза и НАТО.

Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.

Как сообщал "Апостроф", в сети назрел скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые считают плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Коломойский тоже против: почему Зеленский потерпел поражение в стенах Верховной Рады

Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского

Преступление против демократии или удар по феодалам: что предлагает Зеленский Верховной Раде

​Show must go on: кто же победил от роспуска Верховной Рады

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: