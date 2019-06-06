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В Украине назвали главную проблему Верховной Рады и способ ее решения

четверг, 06 июня 2019, 12:11
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Верховной Раде нужна перезагрузка, поскольку в обратном случае поменять существующую систему не получится.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал народный депутат Украины Сергей Лещенко.

"Парламент никогда не поменяет закон, потому что все люди, которые сидят в парламенте, мотивированы сохранить нынешнюю систему, потому что она для них самая выгодная. Они эти округа кормили в течении пяти лет - кто за счет гречки, кто за счет прямого подкупа деньгами, а кто за счет субвенций из бюджета. Это была конструкция власти: ты идешь в большинство под премьер-министра, тебе выделяют субвенции, из которых ты делаешь определенную работу в округе и потом переизбираешься на следующий срок. Или ты идешь в оппозицию, получаешь дулю с маком - денег никаких нет и дальше тебе остается быть только в оппозиции. Это тоже несправедливо, потому что использовать бюджетные деньги как ресурс для политической игры - это политическая коррупция. Деньги должны распределяться равномерно и между всеми депутатами, или вообще не распределяться между депутатами. А сейчас мы видели дешевый базар, который ничем не отличается от времен Януковича. Вспомните, сколько денег Пшонке на округ выделяли, Литвину, а генералы с десятками, с сотнями миллионов гривен. Конечно, закон о выборах – это ключевой закон, входные двери в политику. Как ты попадаешь туда, тем ты и мотивирован. Поэтому многие люди избирались в парламент исключительно с целью заработка, а для этого они вкладывали деньги в округа, чтобы потом начать компенсировать их уже из бюджета. Это такой себе дешевый стартап", - уверен он.

Кроме того, по его словам, с морально-политической точки зрения, парламент тоже себя исчерпал.

"То, чем занималась Верховная Рада последние годы – это была просто работа с Порошенко по выполнению задач, которые он нарезал в Администрации президента. После смены власти парламент не смог перестроится на новые реалии. У Зеленского была дилемма: или терпеть это еще полгода, или распустить парламент досрочно. Сам факт роспуска парламента является исполнением предвыборных пожеланий граждан, которые требовали перезагрузки всей политики. Поэтому с точки зрения логики Зеленского это правильный шаг", - добавляет он.

При этом Лещенко озвучил свой прогноз о судьбе нового парламента.

"Я не исключаю, что следующий парламент будет краткосрочным, то есть он не будет работать все пять лет в своем офисе. Мне кажется, что это может быть переходной парламент, цель которого - поменять закон о выборах и еще раз переизбраться спустя какое-то время. Не может так быть как сейчас, понимаете?" – резюмировал нардеп.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украина может получить огромную проблему после выборов в Раду - Сергей Лещенко.

Первую часть интервью читайте здесь: Луценко пытается втянуть Украину в опасную игру - Сергей Лещенко.

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