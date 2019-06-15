"Оппозиционная платформа - За життя" подала в ЦИК список кандидатов в мажоритарщики

В субботу, 15 июня, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному округу.

Об этом говорится на сайте партии.

"В команде мира - эффективные управленцы, антикризисные менеджеры, которые конкретными делами доказали свой профессионализм. Это молодые люди и уже опытные государственники, которые знают, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту", - говорится в сообщении.

В партии также есть свой кандидат в премьер-министры - Юрий Бойко.

В списке оппозиционеров выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов - женщины.

"Своими приоритетами команда мира ставит прекращение конфликта на юго-востоке Украины, снижение цен на газ, решение социальных вопросов граждан, восстановления экономики. "Оппозиционная платформа - За жизнь" знает, как этого добиться, верит в поддержку людей и свою победу на парламентских выборах", - сообщили в партии.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно занимает второе место в рейтинге партий.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня. Опрошено 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях - только на контролируемой территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.