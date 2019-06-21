Генерал пояснил, чем опасны для Украины скандальные назначения Зеленского

Новые назначения на руководящие должности в оборонных ведомствах снижают возможность активного противостояния конкретным агрессивным действиям.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил генерал Николай Маломуж.

По его словам, сейчас у Украины нет поддержки со стороны наших партнеров, потому что деятельность разведки является неэффективной.

"Например, если мы имеем активный контакт, условно говоря, с руководством ЦРУ, ФБР, БНД или БФВ (в Германии), или МИ-5, Ми-6 (в Великобритании), то они формируют политику своих государств и своих правительств в отношении Украины. И имея с ними системную программу действий по Украине, мы получаем от них поддержку. А теперь мы эту связь теряем. Мы также теряем геополитическую перспективу", - отметил он.

Маломуж считает, что у президента Украины Владимира Зеленского та же "болезнь", которая была и у его предшественников.

"Брать только своих, преданных, которые будут выполнять задания и указания, которые будут надежными, чтобы, не дай Бог, что-то не сказали против. А надо на такие должности брать независимых, профессиональных людей, которые будут работать во имя интересов государства, а не конкретного лица", - добавил генерал.

По его словам, такие шаги обесценивают перспективы Украины.

"Эта болезнь была и во времена Порошенко, и во времена Януковича. Хотя в отдельных случаях были хоть какие-то прорывы то в СБУ, то в разведке. Приходили профессионалы на какое-то время, они выполняли эти функции. Но когда они не выполняли прямых указаний, которые противоречили закону, то происходил конфликт интересов между руководителем спецслужбы и руководителем государства. Соответственно руководитель спецслужбы уходил, потому что по логике кадровой политики, именно они уходят с должностей. Вот такая ситуация", - резюмировал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Заразился от Порошенко и Януковича - генерал рассказал о "болезнях" Зеленского