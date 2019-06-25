Ударит по всем: как Украине может аукнуться экстрадиция Фирташа в США

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, которого суд в Вене разрешил экстрадировать в США, может пойти на сделку с американским правосудием и сдать секреты других украинских олигархов.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

"В США есть такая вещь, как сделка с правосудием: в обмен на определенную информацию человек избегает наказания либо получает наказание более мягкое", - рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что Фирташу "есть что сказать и если он начнет говорить в США, то очень многим в Украине его свидетельские показания не понравятся, да и не только в Украине".

"Например, многое не понравится господину Соросу (по данным СМИ у Фирташа и американского миллиардера Джорджа Сороса был конфликт за возможность контроля над украинской ГТС – "Апостроф"). Многое не понравится Петру Порошенко (например, детали встречи Фирташа и Порошенко в Вене – "Апостроф"), а также людям, которые ранее входили в ближайшее окружение Фирташа, но уже поспешили политически похоронить своего бывшего партнера", - сказал Бондаренко.

По мнению Тышкевича, через Фирташа американская сторона получит большой объем важной информации.

"Американская правоохранительная система узнает о деятельности части наших финансово-промышленных групп за последние лет 15. Это будет информация о выводе денег из Украины, контрабанде, теневых сделках. Это коснется практически всех, ведь если проследить историю наших ФПГ в политике и бизнесе, то за последние 20 лет каждый с каждым работал по каким-то направлениям. А там, где есть история сотрудничества, там есть и документальные подтверждения. Во-вторых, США получат информацию о реальных механизмах влияния на политику, депутатов, политические партии, начиная от спонсорства, заканчивая спайкой с правоохранительной системой", - пояснил Тышкевич.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Минус Фирташ: что ждет украинских олигархов.