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Украина испортила России возвращение в ПАСЕ: что произошло

среда, 26 июня 2019, 17:41
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Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал о подножке Украины в процессе возвращения России в ассамблею.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: есть ли депутатами те, кто были избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)? То есть полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос подвис над российским дамокловым мечом", - написал он.

Кроме того, по словам Арьева, "россияне говорили, что они не участвуют в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий".

"Итак, проверим их на соблюдение слова", - резюмировал дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр объяснил, кто виновен в провале в ПАСЕ.

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