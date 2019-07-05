Путин готовит две ловушки: раскрыт подлый план Кремля по Донбассу

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу - в планах Москвы любыми возможными способами "впихнуть" ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.

Об этом в своем материале для "Информационного сопротивления" пишет военный эксперт Юрий Карин.

По его словам, сейчас в информационном пространстве разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации данного плана.

"Основным "реализатором" кремлевской идеи в Украине является В.Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа "миротворца"… Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР Д.Пушилин и Л.Пасечник одновременно призвали президента Украины В.Зеленского предоставить Донбассу "особый статус", - отметил Карин.

Он подчеркнул, что первая ловушка, которую готовит Путин, - это то, что "Газпром" потребует в случае возвращения оккупированных территорий в состав Украины оплаты за поставки газа туда с 2014 года. Кроме того, на восстановление региона потребуются значительные средства.

"Но все-таки главная ловушка находится во "втором слое" кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача, - любыми путями добиться прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР, а это путь к признанию "гражданской войны" в нашей стране", - добавил Карин.

Эксперт подытожил, что в этом случае Россия автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов, начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой власти в Украине.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин поручил подготовить "дополнительные преференции" жителям оккупированного Донбасса, получившим российское гражданство.

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