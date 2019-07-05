​Вакарчук устроил странную акцию против олигархов и разозлил сеть

В сети бурно отреагировали на появление на сайте политической партии Святослава Вакарчука "Голос" необычного сообщения, написанного без гласных букв, которым певец хотел показать, как выглядит журналистика в руках олигархов.

Об этом в Facebook написал волонтер Юрий Бирюков.

"В стране куча проблем. В стране война. И уже про реванш не шутят, уже шаг за шагом нас оттаскивают за шею в пропасть поражения. Как с этим бороться, как этому противодействовать!А! Вот же! Решение!Нужно просто п̶е̶р̶е̶с̶т̶а̶т̶ь̶ ̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶т̶ь̶ перестать писать гласные!", - с сарказмом написал волонтер.

Под его постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Ебнлся окнчтлно", "4 лишние букви", "бнлс кнчтлн", "вкрчк пшв нхй з свм прглснм, з глснм ткж пшв нхй", "В стиле птнпнх", "Нркмн бнй!", "Знатный кокс у этих пацанов..", "Как говорил мой дед: что ты здесь понаписал, писарь?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук во время обращения к людям, в рамках своего агитационного тура в Харькове, назвал Крым "российским".