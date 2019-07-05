RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

19:15
​Медведчук отличился циничным заявлением по транзиту газа Украиной: в "Нафтогазе" дали ответ
19:11
​Вакарчук устроил странную акцию против олигархов и разозлил сеть
19:09
В Москве прогремел мощный взрыв: страшный момент попал на видео
19:06
Зеленский на Ниагарском водопаде: сколько стоит такой отдых
18:45
Украинский клуб интересуется футболистом из топ-чемпионата
18:31
​Ввозил технику из России: появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина
18:29
Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть
18:27
Неля Штепа обвинила соратника Порошенко Недаву в слежке и попытке убийства
18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
18:06
​Борьба продолжается: в Украине приняли важное решение по подельнику Януковича
18:01
Политологи рассказали об атаках на новое руководство СБУ со стороны окружения Грицака
17:47
В центре Киева устроили стрельбу из-за девушки: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть

пятница, 05 июля 2019, 18:29
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на негатив в сети из-за назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, который, по данным СМИ, является братом одного из боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Напомним, родители и брат нового главы Донецкой ОГА проживают на временно оккупированной территории Донбасса. Данная информация вызвала шок у пользователей интернета.

Сам же Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши (Павел Кириленко, - ред.) работает в ДНР, служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", - сказал глава государства.

Однако на это пользователи все равно выразили свое мнение и осудили решение президента.

Как сообщал "Апостроф", Анатолий Калюжняк пояснил ситуацию со своим скандальным назначением в руководство СБУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Цены на электро­энергию: как новой власти не допустить коллапса

В наших списках есть человек с гражданством России - глава штаба партии Зеленского

Россия не привлекательна, но за Украину никто не будет воевать - европейский политолог

Зеленский ничем не лучше Порошенко - Андрей Куликов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: