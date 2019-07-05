Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на негатив в сети из-за назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, который, по данным СМИ, является братом одного из боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Напомним, родители и брат нового главы Донецкой ОГА проживают на временно оккупированной территории Донбасса. Данная информация вызвала шок у пользователей интернета.

Сам же Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши (Павел Кириленко, - ред.) работает в ДНР, служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", - сказал глава государства.

Однако на это пользователи все равно выразили свое мнение и осудили решение президента.

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