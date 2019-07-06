Тучка моя: Зеленский странно отреагировал на вопрос о визите в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский странно отреагировал на вопрос одного из пользователей сети, что он делал в Канаде 4 июля, если его официальный визит длился с 1 по 3 июля.

Ответ он обнародовал под своим постом на странице в Facebook.

Так, в комментариях к посту Зеленского о визите в Канаду, где, в частности, были обнародованы фото у Ниагарского водопада, Петр Ильницкий написал: "А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?".

Зеленский на это ответил так: "А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе, выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка моя, внимательная".

Стоит отметить, что ответ Зеленского многие посчитали некорректным как для главы государства и продолжили задавать уже другие вопросы.

Напомним, вопрос о том, сколько президент Украины был в Канаде, в сети возник после того, как 4 июля на странице главы Офиса президента Андрея Богдана появилось фото, на котором сам Богдан, президент и первая леди позируют на фоне Ниагарского водопада.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.