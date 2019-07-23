Выслать в Московию: соратник Зеленского разозлил сеть заявлением по Донбассу

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о более глубоком использовании русского языка на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Журналисты взяли интервью у Разумкова, где напомнили ему о словах главы Офиса президента Андрея Богдана. Когда-то он заявил, что было бы неплохо на оккупированных территориях придать некий официальный статус русскому языку. Исходя из этого у главы партии Зеленского поинтересовались, будут ли это осуществлять.
"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал он.
Также Разумков подтвердил, что похожий диалог все же может состоятся.
"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - пояснил глава партии.
Пользователи сети негативно отнеслись к заявлению Разумкова и прокомментировали его слова.
Напомним, ранее советник Зеленского Никита Потураев предлагал называть Российскую Федерацию Московией.
Как сообщал "Апостроф", советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил о планах главы государства объявить тотальную мобилизацию.