Выслать в Московию: соратник Зеленского разозлил сеть заявлением по Донбассу

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о более глубоком использовании русского языка на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Журналисты взяли интервью у Разумкова, где напомнили ему о словах главы Офиса президента Андрея Богдана. Когда-то он заявил, что было бы неплохо на оккупированных территориях придать некий официальный статус русскому языку. Исходя из этого у главы партии Зеленского поинтересовались, будут ли это осуществлять.

"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал он.

Также Разумков подтвердил, что похожий диалог все же может состоятся.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - пояснил глава партии.

Пользователи сети негативно отнеслись к заявлению Разумкова и прокомментировали его слова.

Напомним, ранее советник Зеленского Никита Потураев предлагал называть Российскую Федерацию Московией.

Как сообщал "Апостроф", советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил о планах главы государства объявить тотальную мобилизацию.