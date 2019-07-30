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Названы две причины, почему Россия не сможет полностью блокировать Черное море

вторник, 30 июля 2019, 22:59
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Российская Федерация не сможет полностью блокировать Черное море, поскольку опасается новых серьезных санкций и не имеет достаточной экономической и военной мощи.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Чаша накопления нарушений со стороны России на грани. Если добавится еще и Черное море, то будет уже с верхушкой - и потечет. Чего больше всего боятся россияне? Отключения от SWIFT и других международных платежных систем; решительных действий в отношении российских нефти и газа; запрета захода в порты и захвата российских судов за нарушение", - отметил он.

В то же время Романенко добавил, что Россия сейчас пытается разорвать круг противостояния и "зайти на международный Олимп" - это и возвращение в ПАСЕ, и возвращение со своим флагом на международные спортивные игры, поэтому нет смысла провоцировать дальше.

"Россияне пытаются (реализовать идею с блокировкой Черного моря, - "Апостроф"), но у них нет экономической и военной мощи. На их фоне очень активно развивается Китай. В юго-восточной части мирового океана, на Дальнем Востоке", - подытожил он.

Больше читайте в материале "Апострофа": Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко.

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