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Путин пошел на новую подлость против Украины: подробности

пятница, 02 августа 2019, 22:17
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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, которым расширил список украинцев, которые могут получить вид на жительство в РФ, причем без получения разрешения на временное проживание.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, в частности, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание лицам, являющимся "гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшими на территории Украины, признанными беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации".

Упрощенный режим получения вида на жительство распространяется также на тех, кто "сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР, а так же родственнику по прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданный органом внутренних дел, органом прокуратуры РФ или судом".

Также на упрощенный режим получения вида на жительство могут рассчитывать лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, лица моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также те, чьи родители или дети — граждане РФ и постоянно проживают в стране.

Как сообщалось, ранее Путин в Италии резко высказался из-за Украины.

Подробнее о том, как Путин пытается давить на Украину, читайте в материале "Апострофа": Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко.

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